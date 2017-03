Decuyper gaat hooliganisme bij Antwerp meteen stevig aanpakken

Foto: © Photonews

Royal Antwerp FC is ontegensprekelijk een aanwinst voor de Jupiler Pro League. De oudste club van ons land brengt een schitterende aanhang mee naar eerste klasse A. Als die aanhang zich gedraag, tenminste...

Met het oog op volgend seizoen wil Antwerp zich profileren als een club die het waard is om op het hoogste niveau te spelen. “De titelmatch op Roeselare en de viering op de Bosuil is zonder één incidentje verlopen”, vertelt Decuyper in Het Nieuwsblad. Volgend seizoen moet er bevestiging volgen. “Wij willen naar Anderlecht, Standard, Club Brugge gaan zonder problemen met de fans.”

Antwerp gaat ook actie ondernemen om hooliganisme definitief te bannen. “Wij gaan een softwaresysteem invoeren - dat ze ook al bij Club Brugge gebruiken - waarbij de supportersfederatie kan zien wie er te veel heeft uitgespookt. Die zullen dan worden geweigerd en niet meer mee mogen op de bus naar uitwedstrijden.”

Families met kleine kinderen en sponsors komen momenteel niet naar Antwerp

“We moeten van dat imago af, want dat is de grootste hindernis die we moeten nemen om een grote club te worden. Als we dat geweld kunnen achterlaten, komen er families met kleine kinderen naar het stadion. Nu durven die niet te komen”, beseft Decuyper.

“En ook sponsors willen zich niet associëren met een club waar er veel geweld is. Daarom moet het eruit. Voetbal en geweld gaat niet samen. Daar gaan we enorme inspanningen voor leveren.“

“Ze hebben zaterdag getoond dat ze het kunnen en ik hoop dat het volgend seizoen elke week zo zal zijn. Die zich niet kunnen gedragen, die moeten we kwijt. De oude garde van hooligans, daar kan je mee praten en die zeggen ook dat het is gepasseerd. Er is alleen nog een jonge garde die het nodig vindt om onnozel te doen. Als we het geweld kunnen bannen, worden we een grote club.”