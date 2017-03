Krijgt mirakel van Barcelona nog een vervolg? 'PSG laat zich niet doen en dient officieel klacht in na onwaarschijnlijke uitschakeling'

FC Barcelona bewerkstelligde vorige week een mirakel tegen Paris Saint-Germain (6-1). Daar ging ook het nodige gelukt en scheidsrechterlijke meeval mee gepaard. En dus wil de Franse landskampioen ingrijpen.

PSG diende namelijk officieel klacht in tegen scheidsrechter Deniz Aytekin, zo meldt Marca. De grootmacht richtte een brief aan de UEFA waarin het maar liefst vijftien beslissingen van de scheidsrechter betwist. De club riep hiervoor het advies in van enkele topscheidsrechters in het Europese voetbal.

Dat de partij opnieuw gespeeld zal worden gelooft men bij PSG niet langer. Nochtans werd enkele dagen geleden een petitie door meer dan 80.000 mensen ondertekend.