Lukaku hakt knoop door en neemt duidelijk besluit over zijn toekomst

Zit er een haar in de boter in het huwelijk tussen Romelu Lukaku en Everton? Daar lijkt het toch op. De onderhandelingen tussen beide partijen over een contractverlenging verliepen de laatste tijd moeizaam en nu heeft Lukaku zelf de stekker uit de onderhandelingen getrokken.

Het Laatste Nieuws meldt dat Lukaku zijn club dinsdagmiddag op de hoogte bracht. Een beslissing die ze bij Everton niet meteen zagen aankomen. Onze landgenoot wil (voorlopig) niet bijtekenen omdat hij niet akkoord gaat met de eisen van het bestuur.

De clubleiding van The Toffees wil in het nieuwe contract van Lukaku een opstapclausule van 90 miljoen pond, omgerekend zo’n 103 miljoen euro, laten opnemen. Lukaku zelf wil echter de garantie krijgen dat hij komende zomer naar een grotere club kan vertrekken. Door de hoge afkoopsom, zou dat een pak moeilijker worden.