'RSC Anderlecht verwelkomt een van de komende dagen al een nieuwe centrumspits'

De een zijn dood is de ander zijn brood. Dat is in het geval van Westerlo dat zondag degradeerde niet anders.

Nu de Kemphanen niets meer te winnen hebben, zal aanvaller Silvère Ganvoula vanaf de komende dagen al meetrainen met Anderlecht, aldus La Dernière Heure. De aanvaller werd tijdens de winter getransfereerd, maar nog tot het einde van het seizoen bij Westerlo gestald.

De 20-jarige Congolees zal dan wel meetrainen bij paars-wit, deelnemen aan officiële duels van de Belgische recordkampioen mag hij niet doen. De sociale cel zal zich over Ganvoula ontfermen om de integratie te vergemakkelijken.