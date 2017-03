VIDEO: Tuur Dierckx is een man van zijn woord en lost belofte die hij maakte met verve in

Belofte maakt schuld. En dus wist Tuur Dierckx wat hem te wachten stond bij een titel en bijhorende promotie van Royal Antwerp FC.

Voor de promotiefinale met Roeselare beloofde El Turos dat hij in de vijver vlakbij De Bosuil zou springen als de Great Old kampioen werd. En zo geschiedde.

De Antwerp-aanvaller plonste dinsdagmiddag onder een lentezon, en met zijn voetbalkleren aan, het water in. Dierckx met badmuts had het opvallend naar zijn zin in het vieze water en ging twee keer kopje onder.