Vergoossen vindt Pozuelo 'geen bal afpakt, niet kan koppen en soms te laat omschakelt', daar reageert Stuivenberg als volgt op

Sef Vergoossen is geen fan van Alejandro Pozuelo. Onlangs verkondigde de oud-trainer van KRC Genk nog dat hij af en toe zelfs moeite heeft met de Spaanse spelmaker van de Limburgers.

"Hij pakt geen bal af, kan niet koppen en schakelt soms te laat om", liet Vergoossen onlangs in Sport/Voetbalmagazine optekenen. "Dan zit hij nog in het rouwproces. Daar staat tegenover dat hij ook heel verrassende en fantastische dingen kan doen”

"Ik vind niet dat hij daar geen gelijk in heeft", liet Genk-coach Albert Stuivenberg in Extra Time vallen. "Die dingen gebeuren. Verdedigend kan hij soms nog wel meer betekenen voor de ploeg. Maar zelfs als hij slecht in de match zit, blijf je hopen op dat ene moment."

Lastig coachen tijdens de match

"Of Pozuelo moeilijk te coachen is? Neen, ik ga vaak individueel met hem praten. Tijdens de match is het wel lastig. Hij is heel creatief, maar neemt daardoor soms veel risico's."