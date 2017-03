Stuivenberg gaat geen Emery'tje doen tegen Gent: "Dát gevoel wil ik morgenavond niet hebben"

Foto: © photonews

In Genk maken ze zich op voor de terugwedstrijd in de Europa League tegen AA Gent. De heenwedstrijd leverde een wel erg positief resultaat op, maar Stuivenberg hoedt zich voor het Barcelona-scenario.

"Twijfel is nooit goed, je moet duidelijkheid brengen", opende Stuivenberg op de persconferentie vooraf. "Dat doen we meestal en nu weer. Op twee gedachten hinken is nooit goed, we weten wat onze kracht is en gaan ons daarop richten."

Niet verdedigen dus. "Kamperen voor eigen doel? Dat is niet onze speelwijze, al moet je soms wel eens verdedigen als de wedstrijd of de situatie dat vraagt. Als de tegenstander sterker is, bijvoorbeeld." Hij weet hoe hij Gent moet aanpakken.

Kamperen voor doel kunnen wij niet. We moeten Gent weghouden van onze goal -Albert Stuivenberg

"Op een moment dat je Gent van de goal af houdt, wordt het lastiger voor hen en zijn wij minder kwetsbaar. Dichtbij je eigen doel verdedigen is een kunst die wij niet beheersen. We moeten hen weghouden van ons doel."

Inzakken is dus geen optie. Dat merkte Emery van PSG ook al in de 6-1 tegen Barcelona. "Die keuzes die PSG toen maakte en hoe het afliep, dat gevoel wil ik morgenavond niet hebben, daar zit ik niet op te wachten."