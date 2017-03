Waarschuwing voor Witsel: "Nog nooit een speler uit China zien terugkomen naar een goeie club"

Foto: © photonews

Arie Haan heeft veel meegemaakt in zijn carrière. De nu 68-jarige Nederlander was zelfs één van de eersten die zich aan een avontuur in China waagde als coach. Hij bleef er tien jaar, maar heeft geen hoge dunk overgehouden aan het Chinese voetbal.

Haan laat in Sport/Voetbalmagazine weten dat het er niet goed uitziet voor Axel Witsel. "Ze denken nog niet actief mee in China. Als je aanvaller bent, hang je af van de ballen die je krijgt. Didier Drogba en Nicolas Anelka mislukten er."

"Een middenvelder bepaalt zelf veel mee, dat maakt het iets makkelijker. Al heb ik nog nooit een trainer of speler uit China zien terugkeren bij een goeie club. Bij ons heeft men immers besloten dat er ginds een soort amateurvoetballer is."

In China ben en blijf je een vreemde

En hij vreest ook dat Witsel er ook niet echt aanvaard zal worden. "Toen ik in België arriveerde, was ik een buitenlander, maar minder buitenlander dan iemand die in China actief is. Chinezen zijn dol op hun land en ze zijn er fier op. Wanneer je daar als vreemde aankomt, ben en blijf je een vreemde. Dat is hoe ze jou bekijken. Als buitenlander moet je iets brengen. Als je dat doet dan aanvaarden ze jou. Als je dat niet doet dan ben je een nobody."