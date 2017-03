Monaco zorgt voor knappe ommekeer en knikkert De Bruyne en co uit Champions League

Foto: © Photonews

Manchester City zal de Champions League ook dit seizoen niet winnen. Kevin De Bruyne zal zijn grote droom nog eventjes moeten opbergen, want woensdagavond toonde AS Monaco zich gewoon sterker dan de ploeg van Pep Guardiola.

Monaco, dat het zonder de geblesseerde Falcao moest stellen (je leest er meer over in dit artikel), begon beresterk aan de return. Na iets meer dan zeven minuten was het al raak. Aan de eerste paal duwde rastalent Mbappe de bal door de benen van Caballero: 1-0 en een droomstart voor de Fransen.

Manchester City kreeg nauwelijks een poot aan de grond in het prinsdom en op het halfuur lag de ploeg van Guardiola zelfs virtueel uit de Champions League. Deze keer nam Fabinho de bezoekende doelman te grazen en stond het 2-0.

Monaco kraakt, maar vecht met succes terug

Na de pauze had Monaco het duidelijk moeilijk. Manchester City ging op zoek naar een doelpunt en twintig minuten voor tijd kraakte de thuisploeg toch. Subasic loste een schot en in de rebound joeg Sane het leer - en inclusief heel Monaco - tegen de touwen.

Toch gaven de Fransen zich niet gewonnen, want luttele minuten later kopte Bakayoko een vrijschop tegen de touwen. 3-1 en daar bleef het bij. Kevin De Bruyne en co zien we straks niet meer terug in het kampioenenbal.