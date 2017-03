Club Brugge blijft zoeken naar oplossing voor 'probleem Refaelov': "We kunnen niet met hem werken"

Club Brugge is iets meer dan twee weken voor de start van play-off 1 op zoek naar zijn beste vorm. Blauw-zwart kreeg de laatste tijd af te rekenen met blessureleed en tot overmaat van ramp acteren ook enkele gevestigde waarden onder hun niveau. Lior Refaelov is misschien wel het beste voorbeeld.

De Israëli is nu al een tijdje terug uit blessure, maar Rafa kon de voorbije weken allesbehalve overtuigen. Michel Preud’homme behield het vertrouwen in zijn ervaren aanvallende middenvelder – Refaelov was de voorbije jaren één van dé uitblinkers bij Club - , maar de tijd begint stilaan te dringen.

Medelijden

Thuis tegen STVV beleefde Refaelov allesbehalve een gelukkige eerste helft. Eerlijk? Op den duur zou je medelijden krijgen met de man. Dat zo’n geweldige voetballer het plots niet meer lijkt te kunnen, dat doet pijn aan het hart van mensen die van het spelletje houden.

Refaelov werd aan de rust gewisseld door Preud’homme en dat was een terechte beslissing van de Luikenaar. “Er is niets aan de hand met Rafa. Een keuze van de coach”, aldus Bjorn Engels achteraf. Over de mindere vorm van Refaelov wilde de centrale verdediger niet te veel uitweiden. “Ik geloof er nog steeds in dat we in play-off 1 de beste Refaelov zullen zien.”

"Rafa is opgeroepen voor de nationale ploeg, dus we kunnen niet met hem werken" - Michel Preud'homme

Om ervoor te zorgen dat Refaelov opnieuw boven water komt, moet de blauw-zwarte staf zich misschien ietsje meer toespitsen op de Israëli. Eén probleem: de komende dagen zal Rafa niet te zien zijn in het Jan Breydelstadion. “Rafa is opgeroepen voor de nationale ploeg van Israël. Dus we gaan niet met hem kunnen werken gedurende de interlandbreak”, sakkerde Preud’homme na de match tegen STVV.

Dan moet Club Brugge maar hopen dat Refaelov wat vertrouwen opdoet bij Israël. Eenvoudig wordt dat niet, want Rafa en co nemen het op vrijdag 24 maart op in en tegen Spanje.