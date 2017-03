"Bjorn Vleminckx, is het niet raar om nu zes maanden thuis op de bank te zitten in plaats van hier?"

Royal Antwerp FC kroonde zich afgelopen weekend tot kampioen in de Proximus League. De oudste club van het land keert terug naar de hoogste afdeling en dat zorgde voor heel wat aandacht.

Zo trokken ook de mannen van 'DIW Sports' - uiteraard in functie van het satirische actualiteitsprogramma De Ideale Wereld - naar de Bosuil. Reporter Thomas Huyghe haalde onder meer Maxime Biset, Joren Dom, Geoffry Hairemans, Tuur Dierckx en Bjorn Vleminckx voor de camera.

Er werd vooral met laatstgenoemde zijn voeten gespeeld. "Bjorn Vleminckx, is het niet raar om nu zes maanden thuis op de bank te zitten in plaats van hier?", was één van de vragen. En we kwamen ook meer te weten over het hoe en waarom Vleminckx de bijnaam 'de Stier' kreeg. Bekijk de beelden hieronder: