De man die indruk maakte op Roberto Martinez aan het woord: "Het is een eer, maar ook een complete verrassing"

Hendrik Van Crombrugge (23) is bezig aan een beresterk seizoen. Het beste uit zijn carrière, en dat is niet overdreven. De doelman blonk de voorbije maanden uit tussen de palen van KAS Eupen en werd door bondscoach Roberto Martinez zelfs opgenomen in de voorselectie van de Rode Duivels.

“Het was een complete verrassing voor mij”, bekent Van Crombrugge in een gesprek met Voetbalkrant.com. “Ik wist wel dat de bondscoach in de tribune zat tijdens onze wedstrijden tegen Standard en AA Gent. Genoeg interessante spelers om te scouten, dacht ik toen.”

"Proficiat? Met wat? Stuurde ik prompt terug" - Hendrik Van Crombrugge

“Ik heb er nooit bij stilgestaan dat Martinez op dat moment ook naar mij kwam kijken. Absoluut niet. De voorbije dagen kreeg ik plots sms’jes van vrienden. Proficiat, las ik. Proficiat? Met wat? stuurde ik prompt terug. Pas daarna vernam ik dat ik in de voorselectie van de Rode Duivels zat.”

Erkenning

Van Crombrugge steekt niet onder stoelen of banken dat hij tevreden is. “Het is een mooie erkenning. Ik ben trots en dit geeft me een boost om op deze manier verder te werken. Ik begon dan misschien wel wat aarzelend aan het seizoen, maar ik mag stellen dat ik er al een goed seizoen heb op zitten.”

Het beste uit zijn carrière, daar twijfelen wij niet over. Maar de bescheiden goalie blijft zichzelf. “Het was toch even aanpassen, hoor. Eerste klasse is nog altijd wat anders dan tweede klasse. Na de match tegen Gent, waar ik het goed deed, is voor mij de kentering gekomen. Nadien ben ik progressie beginnen boeken.”

"Ik hoop niet te hard op een definitieve selectie" - Hendrik Van Crombrugge

Vrijdag zou Van Crombrugge écht de vruchten kunnen plukken van zijn sterke prestaties in de reguliere competitie. “Maar ik hoop niet te hard op een definitieve selectie. Hoe harder je op zoiets hoopt, hoe zwaarder de teleurstelling is als je er uiteindelijk niet bij bent. Het is voor mij al een eer om bij de voorselectie te zitten.”

Martinez noemde het sluitstuk van Eupen een ‘moderne doelman met goeie voeten’. Mooie woorden. “Ja, dat zijn hele mooie woorden van een trainer die toch al in de Premier League heeft gewerkt. Als de bondscoach zo positief is over een doelman van een kleinere ploeg, dan wil dat zeggen dat ik een pluim op mijn hoed mag steken, zeker?”

"Transfer? Eerst bevestigen. Bij Eupen" - Hendrik Van Crombrugge

Een pluim op je hoed steken, dat mag je zeker doen, Hendrik. En als je geselecteerd wordt voor de Rode Duivels kan het plots héél snel gaan. “Maar ik heb net bijgetekend bij Eupen, hé”, onderbreekt Van Crombrugge ons meteen. “Dit is mijn eerste jaar als titularis in eerste klasse, dus ik moet volgend seizoen sowieso bevestigen. Bij Eupen”, benadrukt de keeper.

“Ik doe het rustig aan. Ik zit bij een stabiele club en in een stabiele omgeving. Dat is belangrijk. Ik moet dit niveau eerst en vooral zien aan te houden in play-off 2 en vervolgens ook volgend seizoen de lijn doortrekken. Als dat lukt, dan zal ik zeker en vast een stap hogerop ambiëren en een transfer overwegen.”