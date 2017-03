Dit zijn ze dan: Real Madrid en de drie andere Europese topclubs die Lukaku willen

Foto: © photonews

Romelu Lukaku liet zijn club Everton dinsdag weten dat hij (voorlopig) niet gaat bijtekenen in Goodison Park. De Rode Duivel vreest dat hij vast zal komen te zitten bij de club als er een te hoge afkoopsom in zijn nieuwe overeenkomst wordt opgenomen. Ondertussen neemt de interesse in Lukaku toe.

Zo lijkt Chelsea alvast de grootste kanshebber om Lukaku komende zomer binnen te halen. The Blues lijken deze keer wél echt in de aanvaller te geloven en zouden heel wat geld op tafel willen leggen om Lukaku terug te halen. Big Rom zelf zou niet weigerachtig staan tegenover een terugkeer naar Stamford Bridge.

Maar Chelsea is lang niet de enige topclub die op vinkenslag ligt. Volgens The Sun volgen ook Manchester United, Real Madrid én Juventus de situatie van onze landgenoot op de voet. Het belooft een boeiende transferzomer te worden voor Lukaku.