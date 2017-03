Leuke transferzomer op komst voor Rode Duivel: Inter op vinkenslag, maar...

Dries Mertens is hot. Wat wil je als je 18 goals scoorde in je laatste 17 wedstrijden. Tegen Real Madrid imponeerde hij opnieuw als valse 9 en dat is de Europese topclubs niet ontgaan. Het wordt komende zomer een ware oorlog om de Rode Duivel binnen te halen.

Met Napoli komt hij er maar niet uit. Telkens komen er berichten dat Mertens en het clubbestuur aan het onderhandelen zijn, maar witte rook is er sinds 2014 nog niet uit de Napolitaanse schouw gekomen. En dat betekent dat het er wel eens niet meer van zou komen. En dus liggen de kapers op de kust.

Inter Milaan voorop... De Italiaanse grootmacht van weleer zou echter niet de sportieve garanties bieden die Mertens wil, weet HLN. Mertens wil op zijn 30ste een laatste grote slag slaan, maar wil blijven schitteren op het hoogste niveau. Inter lijkt de Champions League niet te gaan halen en China, dat zegt hem al helemaal niets.

Manchester

Nee, de Premier League, dat lijkt Mertens wel een leuke uitdaging te zijn. Na al die jaren in Italië heeft hij eindelijk internationaal respect verworven. En dat wil hij nu omzetten door de laatste kritikasters lik op stuk te geven door te slagen in Engeland. Manchester United wordt alvast genoemd...