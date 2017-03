Van Meir over de strijd die hij niet kon winnen: "Het was ik tegen Maged Samy"

Eric Van Meir kreeg vandaag te horen dat hij moet plaats ruimen bij Lierse. "De doelstellingen niet behaald", klonk de uitleg van de Pallieters. Van Meir zelf kan er niet bij dat hij na een bijzonder goed seizoen zomaar opzij wordt geschoven bij zijn eeuwige liefde.

Het was Maged Samy die de knoop doorhakte. "Ik ben het niet eens met deze beslissing. Ik weet al twee weken dat er volgens voorzitter Maged Samy een probleem was. Lierse heeft het target voor dit seizoen, de promotie, niet gehaald. Ik word daar op afgerekend, maar dat is niet correct", aldus Van Meir bij Sporza.

"In december of januari hebben de mensen die de sportieve beslissingen nemen gezegd: "Roeselare is heel sterk, het zal moeilijk worden. Laat ons al werken aan volgend seizoen." Het is ook daardoor dat ze Zizo en Masika verkocht hebben. Twee spelers die in mijn ploeg stonden. Dat is de reden dat we de tweede periode niet gewonnen hebben."

Eén persoon heeft dit beslist

Voor Van Meir was het al de derde keer dat hij T1 was. Is het een definitief afscheid? "Nu ben ik heel kwaad. Ik leg de schuld niet bij het bestuur, maar bij een persoon die dit heeft beslist", verwijst hij duidelijk naar Samy. "Als je de analyse maakt van alles wat er gebeurd is, dan zie ik maar een groot probleem. Het was Eric Van Meir tegen Maged Samy en dat is een strijd die ik nooit kan winnen."