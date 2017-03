Officieel: achtste trainersontslag in 1B is een feit - "Hij kende de risico's"

Foto: © photonews

In een gesprek met sterke man Maged Samy zou Van Meir twee dagen geleden al gehoord hebben dat hij zou worden ontslagen, ondertussen is dat ook helemaal officieel. Lierse maakte dat woensdagnamiddag bekend.

"Onze club wilde pas reageren wanneer met al de betrokken personen de nodige gesprekken gevoerd waren. Die zijn ondertussen voorbij en daarom kunnen we nu via deze weg meer duidelijkheid verschaffen", klinkt het op de webstek van Lierke Plezierke.

"Lierse wilde Van Meir altijd lange tijd aan zich binden. We zagen voor dit seizoen in hem een T2, met meer werkzekerheid. Hij voelde zich echter de geschikte man om de job van T1 op zich te nemen. We spraken toen met hem af dat daar de nodige risico's aan verbonden waren."

"Het doel was duidelijk: promoveren naar 1A. Minstens 1 periodetitel behalen was dan ook de doelstelling. En die werd tot tweemaal toe net niet gehaald. Het was dus niet goed genoeg dit seizoen. Ook de hoofdtrainer draagt daarin zoals iedereen zijn verantwoordelijkheid."

Slotsom: de club heeft besloten niet verder te gaan met Van Meir als hoofdcoach. "We boden hem de job van T2 aan, maar Eric verkoos dit niet te doen." Chris Janssens neemt voorlopig over bij Lierse, tot er een overeenkomst is met een nieuw hoofdtrainer. Het was al het achtste(!) trainersontslag in 1B dit seizoen.