De Vlieger toont zich erg scherp voor Lierse: "Onbekwame voorzitter, ocharme Lierse"

Foto: © Photonews

Maged Samy is van plan om voor veranderingen te zorgen bij Lierse SK. De club greep, ondanks het feit dat het over het hele seizoen in 1B bekeken de meeste punten verzamelde, naast promotie en dat zint Samy niet.

In een individueel gesprek met trainer Eric Van Meir gaf Samy zelfs al aan dat er momenteel wordt gezocht naar een nieuwe trainer. Eens die gevonden is, mag Van Meir beschikken. De namen van Peter Maes en Glen De Boeck circuleren al, daar kan je hier meer over lezen.

Analist Geert De Vlieger snapt er geen moer van. Via Twitter toonde de gewezen Rode Duivel zich dan ook scherp voor Maged Samy. "Je beste spelers verkopen in volle titelstrijd, eerste eindigen en dan je trainer ontslaan. Onbekwame voorzitter, ocharme Lierse", klinkt het.