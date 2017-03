"Vanaken maakte dat hartje voor Kat Kerkhofs", Kerkhofs reageert erg duidelijk

Foto: © photonews

Het was een opmerkelijke manier van juichen van Hans Vanaken na zijn doelpunt op speeldag 30 tegen STVV. Hij maakte een hartje - zoals ook Dries Mertens de voorbije jaren meermaals deed voor zijn vriendin Kat Kerkhofs.

Volgens de gespecialiseerde pers is er de voorbije weken echter een haar in de boter gekomen in het huwelijk van Mertens en Kerkhofs. Het hartje van Hans Vanaken in Jan Breydel was dan ook koren op de molen van Herman Brusselmans.

"Ze zullen elkaar ergens zijn tegengekomen, want dat hartje van Vanaken was misschien wel voor Kat Kerkhofs", aldus de analist en schrijver in Stadion afgelopen weekend.

Kerkhofs zelf reageerde ook op die aantijgingen via de sociale media. "We kennen elkaar niet, maar ik vond het wel gepast om even hallo te zeggen. Mooi koppel", gaf ze aan richting de vriendin van Hans Vanaken. De echte vriendin dus, voor alle duidelijkheid.