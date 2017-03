Van Holsbeeck gaat het niet uit de weg: "Titel moet"

Bij Anderlecht hebben ze een half seizoen lang geroepen dat het niet makkelijk is met een volledig nieuwe ploeg en een nieuwe trainer. Maar nu de falanx uit Brussel als nummer 1 aan de play-offs begint, kunnen ze zich niet meer verstoppen.

Herman Van Holsbeeck legt dan wel de favorietenrol bij Club Brugge en probeert ook AA Gent in de titelstrijd te betrekken, ook hij weet dat een derde seizoen zonder titel er niet goed zal ingaan bij de supporters. "Twee jaar zonder titel, dat kan niet op Anderlecht. Een derde zou er te veel aan zijn", knikt hij.

En dus ligt er flink wat druk op de schouders van René Weiler. Al nam Anderlecht die ook al weg door de Zwitser sowieso een contractverlenging aan te bieden voor het tot nu toe geleverde werk. "De druk ligt eigenlijk al van de eerste speeldag bij ons", weet Van Holsbeeck. "Wij moeten altijd eerste zijn, maar dat lukt niet elke keer."

Titelfavoriet

"In de play-offs kan het allemaal snel keren. Ik ben wel blij dat we vrijdag starten, gezien ons - mogelijk - Europees programma. Het probleem zal zijn het allemaal goed beheren. Je ziet nu hoe belangrijk het is om een grote kern te hebben. Ik voel dat iedereen ons nu in de rol van grote titelkandidaat duwt. En dat na zo'n moeilijk seizoen waarin vooral de coach veel kritiek kreeg..."