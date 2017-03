Keert Guardiola terug naar Barcelona? Zo denkt de trainer van Manchester City erover

Foto: © Photonews

Luis Enrique houdt het na afloop van dit seizoen voor bekeken als trainer van FC Barcelona. De Catalaanse grootmacht maakt achter de schermen werk van een nieuwe hoofdcoach, maar wie zal Enrique straks opvolgen?

Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur), Ronald Koeman (Everton), Jorge Sampaoli (Sevilla) en Ernesto Valverde (Ahtletic Bilbao): allen werden ze al in verband gebracht met de vacante trainersfunctie in Camp Nou.

Ook gewezen Barça-trainer Pep Guardiola – de man die Barcelona tussen 2008 en 2012 naar heel wat successen leidde werd al voorzichtig in verband gebracht met zijn ex-club. Volgens The Daily Mirror zal het echter niet zo’n vaart lopen. Guardiola is (momenteel) niet geïnteresseerd om opnieuw bij Barcelona aan de slag te gaan.