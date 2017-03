KV Mechelen is er snel uit en geeft Ferrera respect (en contract) waar hij recht op heeft

KV Mechelen miste play-off 1 op een haartje na, maar Yannick Ferrera had wel bijna een mirakel verwezenlijkt. Daar hebben ze bij Malinwa nu het nodige respect voor getoond.

Ferrera had nog een contract tot medio 2018, maar gisterenavond kwamen ze tot een akkoord voor een aangepaste contractverlenging tot 2019, weet HLN. Ferrera nam in november de rol van de naar Standard vertrokken Aleksandar Jankovic over en deed dat met verve.

KV Mechelen streed tot de laatste speeldag voor een plaats in play-off 1 en legde vele topploegen over de knie. Ook de rest van zijn technische staf mag zich aan een contractverlenging verwachten.