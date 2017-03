Gent en Anderlecht mogen het uitvechten: Depoitre mag weg (en alle twee hebben ze hem nodig)

Laurent Depoitre heeft niet veel geniet gehad van zijn transfer naar FC Porto. De grote spits mag komende zomer vertrekken en dat is interessant voor twee van onze topclubs. En misschien komt er nog wel een derde hond in het spel.

Depoitre mocht dit seizoen slechts 6 (!) wedstrijden spelen in de competitie, goed voor 242 minuten. Blij zal hij daar niet mee zijn en ook Porto rekent voor volgend seizoen niet meer op de 28-jarige aanvaller. Tijdens de winterstop was het onmogelijk hem van de hand te doen omdat hij al voor twee ploegen speelde, maar de volgende transferperiode willen ze van hem af.

Anderlecht en Gent lijken op vinkenslag te liggen. Bij ex-club Gent willen ze hem - voor een schappelijke prijs - wel terug, want Hein Vanhaezebrouck en Jérémy Perbet, dat lijkt een aflopend verhaal. Coulibaly maakt dan weer niet de progressie die van hem verwacht wordt en Darko Bjedov heeft nog geen onuitwisbare indruk nagelaten.

Perbet en Vanhaezebrouck lijkt sowieso een aflopend verhaal

Sowieso gaan de Buffalo's op zoek naar een spits die in het systeem-Vanhaezebrouck past. En wie beter dan de man die van het systeem een succes maakte? Maar Louwagie zal moeten afrekenen met de interesse van Herman Van Holsbeeck.

In Anderlecht hebben ze eerder al zaken gedaan met Porto en er is een open lijn sinds de transfer van Steven Defour. Anderlecht heeft met Lukasz Teodorczyk een hele goeie spits in huis, maar weet dat - zelfs als ze hem kunnen verlengen - een verlengd verblijf zo goed als uitgesloten is na alle belangstelling die hij opwekte.

Teodorczyk lijkt - zelfs als ze hem kunnen verlengen - zo goed als onhoudbaar

Maar de vraag is of René Weiler Depoitre ziet zitten. De interesse van paars-wit is immers niet nieuw, maar het valt nog af te wachten of de Zwitser voor volgend seizoen dat profiel zal willen.