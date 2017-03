Coucke legt de nodige druk: "De voorzitter wil naar Ljubljana"

Foto: © photonews

De kortste weg naar Europa is voor KV Oostende dit weekend de bekerfinale winnen. Maar ook in de play-offs wil de ploeg van Yves Vanderhaeghe nog een rol van betekenis spelen. En voorzitter Marc Coucke heeft de nodige druk gelegd.

KV Oostende wil geleidelijk uitgroeien tot een club die het de topteams het vuur aan de schenen kan leggen. Vorig seizoen was deelname aan play-off 1 al het bereiken van het eerste doel, maar nu is de ambitie groter. "De voorzitter wil naar Ljublanja", gaf Luc Devroe ons mee. "Waarom? Ik weet het niet, de vrouwen zijn daar wel mooi", lachte hij. "Nee, serieus, de voorzitter wil absoluut Europees spelen."

Oostende speelt op de eerste twee speeldagen op verplaatsing tegen Charleroi en thuis tegen Zulte Waregem. "Na die twee matchen zullen we al weten of we een rol van betekenis gaan spelen", aldus Devroe. "De mensen gaan er echter vanuit dat het voor KV Oostende zo simpel was om in play-off 1 te geraken."

Als je ziet dat de top twee zo weinig punten heeft en dat 48 punten niet genoeg was om deel te nemen...

"Ja, we hebben het budget en de ambitie was er, maar simpel is dat nog steeds niet voor een ploeg als KVO. Maar we hebben nu de macht om iets te proberen. De derde plaats moet de ambitie zijn. Maar als je ziet dat de top twee zo weinig punten heeft en dat 48 punten niet genoeg was om deel te nemen... Het gaan moeilijke play-offs worden..."