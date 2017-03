Preud'homme lijkt een oplossing gevonden te hebben voor de afwezigheid van Izquierdo

Foto: © Photonews

Michel Preud'homme zal moeten puzzelen bij het begin van de play-offs. Vooral op links zijn de opties ongelooflijk schaars geworden. Preud'homme heeft echter nog een wintertransfer achter de hand.

De coach van blauw-zwart is op zoek naar een oplossing en meent die gevonden te hebben in de persoon van Dorin Rotariu. Al is die niet gewend om op links te spelen, maar nood breekt wet. "Hij heeft voldoende kwaliteiten om het ook op die positie goed te doen", aldus MPH.

Rotariu verzamelde tot nu toe nog maar 202 minuten in de competitie en deed dat uitsluitend als rechtse aanvaller, behalve in de laatste wedstrijd tegen STVV. "Hij zal zich moeten aanpassen", beseft ook Preud'homme. "We zullen zien, het verliep nog niet gesmeerd, maar we hebben tijd om met hem te werken."