Wat is er aan de hand? Falcao verrassend genoeg niet eens op de bank bij Monaco

AS Monaco moet vol aan de bak tegen Manchester City, wil het alsnog doorstoten naar de volgende ronde in de Champions League. Monaco-trainer Leonardo Jardim kan evenwel geen beroep doen op zijn aanvalsleider.

Zo staat Falcao niet op het wedstrijdblad bij de Franse club. De Colombiaanse goaltjesdief raakte niet fit voor het treffen met Manchester City. "Hij is zelfs niet fit genoeg om op de bank te zitten", bevestigde Leonardo Jardim voor aanvang van de partij.

De 31-jarige Falcao was dit seizoen al goed voor zestien treffers in de Ligue 1, in de Champions League vond de Colombiaan tijdens deze jaargang al zes keer de weg naar de netten.