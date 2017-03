Van "Traditie en geschiedenis winnen geen matchen" naar "De Europa League-finale winnen? Alles is mogelijk"

De René Weiler van nu is niet meer die van een paar maanden geleden. Hij is nog steeds voorzichtig, maar durft al eens de ambitie van het huis te tonen. Begin dit seizoen reikten die ambities niet verder dan de trein op de rails krijgen, nu wordt er zelfs gesproken over... een Europese finale.

Weiler had zelfs heel Anderlecht mee in zijn filosofie gekregen van twee keer na te denken vooraleer een straffe uitspraak verder dan één match vooruit te doen. Maar Weiler heeft zich dan toch laten meeslepen in het verhaal van geschiedenis en triomfen, wat het huis ook kenmerkt. Een beetje Brusselse branie, dat hoort erbij. En ja, bij Anderlecht geloven ze nu in het allerhoogste.

De kern is groot genoeg om op twee fronten mee te strijden

Een Europese finale spelen en winnen? Is dat mogelijk? Weiler had ons vier maanden geleden waarschijnlijk weggelachen of eens boos aangekeken als we het hadden durven vragen. Vandaag werd het toch nog eens geprobeerd? "Als we ons morgen kunnen kwalificeren? Dan zitten we in de kwartfinale. Tja, dan is alles mogelijk. Maar vraag het me nog eens als we gekwalificeerd zijn", zei Weiler verrassend.

Zelfs de combinatie play-offs en Europa League schrikt hem niet af. "Het kan alle kanten op, maar de kern is groot genoeg om op twee fronten mee te spelen. Iedereen heeft grote ambities, maar ik kijk nu enkel naar het winnen van de volgende match."

Het is belangrijk deze ambiance in de groep te hebben

Wat een contrast met zijn eerdere uitspraken na de verliesmatch in Beveren. Toen klonk het nog dat Anderlecht zich moest roslukken van het grootse verleden. "Ik heb toen gezegd dat we nog veel werk hadden", verbeterde Weiler. "En dat we tijd nodig hadden."

"Of ik nu tevreden ben met de progressie die we maakten. Ja, iedereen zit op dezelfde lijn en heeft er hetzelfde voor over. Het is belangrijk om die ambiance in de groep te hebben. Iedereen staat klaar als het nodig is. Die extra matchen zouden dus geen probleem vormen."