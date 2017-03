Martinez over mogelijke verrassingen in zijn selectie: "Hij is wel niet van de ene op de andere dag slecht geworden"

Roberto Martinez maakt vrijdag zijn selectie bekend. De bondscoach heeft een enorme weelde tot zijn beschikking en zal keuzes moeten maken. In alle linies, zelfs bij de doelmannen...

Zo is Matz Sels even uit beeld, want hij speelt niet meer bij Newcastle United. "Dat is een feit en die positie ligt dus open nu", aldus Martinez in L'Avenir. "Sels is echter niet van de ene dag op de andere slecht geworden. Daarbij hoor ik dat hij een fantastische mentaliteit aan de dag legt."

De laatste dagen werden twee doelmannen genoemd die in België aan de slag zijn: Colin Coosemans van KV Mechelen en Hendrik Van Crombrugge van Eupen. "Maar er is ook nog Koen Casteels (die ook niet te veel speelt) die in aanmerking komt."