De Duivelse barometer: verdediging zit - zelfs met veel twijfelgevallen - redelijk snor

Roberto Martinez maakt vrijdagmiddag zijn selectie voor de wedstrijden tegen Griekenland en Rusland bekend. De bondscoach heeft weer keuze te over in het aanvallende compartiment. Maar verdedigend wrong het schoentje wel de laatste tijd... Ook nu?

Weet u nog dat Timmy Simons moest opgeroepen worden om te depanneren? Wel, zo ver gaat het deze keer niet komen. De bondscoach heeft veel verdedigers gevolgd die amper aan spelen toekwamen, maar heeft er wel nog genoeg om uit te kiezen.

Martinez heeft immers geen problemen voor zijn basisploeg. Als hij met drie centrale verdedigers wil aantreden - zoals hij de laatste tijd gewend was - heeft hij zijn pionnen ter beschikking. Jan Vertonghen en Toby Alderweireld zijn van een paar vervelende blessures verlost en spelen alles bij Tottenham. En ook Laurent Ciman - heropgevist, maar nu al onmisbaar - is fit.

Centraal heeft de bondscoach ook nog vervangers klaar. De vraag is wat hij met Vincent Kompany gaat doen. Die heeft dit seizoen amper gespeeld, maar lijkt wel in orde te zijn. Gaat hij hem oproepen om op de bank te zitten of geeft hij hem tijd? Want met Björn Engels en Leander Dendoncker (die bij de nationale ploeg gedoemd is om achteraan te spelen) heeft hij nog twee fitte en vooral twee allesspelers achter de hand.

Grotere problemen heeft Martinez indien hij met vleugelverdedigers wil spelen. Dan komen we sowieso uit bij Jordan Lukaku en Thomas Meunier, maar daarachter is de spoeling redelijk dun. Meunier is dan nog licht geblesseerd. Cavanda en Vermaelen hebben de afgelopen maanden amper gespeeld. Dan blijft er nog Thomas Foket over.

Nicolas Lombaerts zal enkel nog opgeroepen worden in grote nood en dan zou het wel eens kunnen dat hij bedankt voor de eer. Christian Kabasele (niet meer bij selectie Watford) en Jason Denayer (blessure) hebben ook al een hele tijd niet meer gespeeld.