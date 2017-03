De jacht is open: dit is de reden waarom Romelu Lukaku zelf de stekker uit zijn contractbesprekingen trok

Foto: © photonews

Mino Raiola, zijn manager, was zo zeker van zijn zaak: Romelu Lukaku zou met 99,999999 procent zekerheid bijtekenen bij Everton. Maar dat was buiten de Rode Duivel zelf gerekend, die wil weg uit de krochten van de middenmoot van het Europese voetbal.

Lukaku zit al vier jaar bij Everton en wil nu eindelijk wel eens Champions League spelen. Zijn nieuw contract bij Everton lag nochtans gereed: 150.000 euro per week, bonussen inclusief. De Toffees zagen het wel goed komen, maar na even nadenken liet Romelu zich zelf gelden.

Hij knapte af op de enorme voorwaarden in zijn contract indien er een topclub hem zou willen komen weghalen. Zo zou hij mogelijk nog jaren vastzitten in Liverpool en zijn collega-Rode Duivels zien floreren in de Champions League.

Chelsea

Lukaku hoopt dat Chelsea in de buurt wil komen van de 80 miljoen euro die Everton vraagt, maar daar zal nog veel onderhandelen aan te pas komen. Sowieso wil hij deze zomer enkel naar een club die op het hoogste Europese toneel speelt.