Malinovskyi over zijn wapen: "Je weet nooit wanneer die Adidas-bal zwabbert"

Foto: © photonews

Vorige week kreeg AA Gent een pandoering van Malinovskyi en co. 2-5 werd het, vooral dankzij de stilstaande fases van de Oekraïner. Al kreeg hij hulp van de bal.

Hij kreeg de vraag of hij een geheim had. "Het is met die ballen, je weet het nooit wanneer het gebeurt, maar het is vaak dat ze eerst heel hoog gaan en dan plots zakken. Kijk naar Kalinic, hij kon niet bij die bal, maar Colley hoefde bijna niet te springen."

"Soms is het alsof het op de PlayStation is, je knalt rechtdoor en dan... (beeldt een zwabberbal uit). De bal speelt uiteraard een grote rol", ging de specialist verder. "De coach had me ook gevraagd om erop te trainen. Bij Shakhtar had ik in de jeugd zelfs een speciale trainer voor vrije trappen."

Het is soms als op de PlayStation -Ruslan Malinovskyi

Het valt op dat Malinovskyi heel doeltreffend is in Europa. Hij scoorde al zeven goals in tien Europese matchen. "Voor mij is het iets speciaals, er is extra motivatie. In Oekraïne speelden we nooit voor veel volk, maar als het Europees was wel."