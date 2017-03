VIDEO: Ontdek wie volgens Denswil de beste verdediger is ter wereld en wiens talent Dion Cools wil hebben

Bij Club Brugge hebben ze even tijd tussen de reguliere competitie en de play-offs. Verdedigers Dion Cools en Stefano Denswil mochten zich uitleven in een duo-interview waarbij ze elkaar vragen stelden uit gesloten enveloppen.

Stefano Denswil werd gevraagd wie hij de beste verdediger ter wereld vindt. "Ik heb maar één idool en dat is John Terry", antwoordde de Nederlander onmiddellijk.

In Maleisië zou ik het al zijn waarschijnlijk, maar hier zal het wel nog even duren. Maar ik ga er wel alles aan doen om het te worden natuurlijk", aldus rechtsachter Cools. En welk talent zou Cools graag hebben? "De vaardigheid van Messi denk ik toch wel." En hoe belangrijk is Timmy Simons. "Hij heeft een zeer belangrijke invloed en is op en top prof. Hij is een voorbeeld en daarvoor wil ik hem danken", aldus Cools.