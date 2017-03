Bij Genk laten ze zich niet bedotten: "Uiteraard gelooft Gent er nog in"

Foto: © photonews

Bij een 2-5 in de heenwedstrijd tussen Gent en Genk lijkt de wedstrijd gespeeld. Toch denkt men bij Racing Genk dat de 'nul procent kans' van Vanhaezebrouck een tactisch spelletje is.

"Ik denk dat het een strategie is van hen", aldus Stuivenberg op de persconferentie. "Ik denk dat ze in de eerste plaats niets te verliezen hebben. Volgens de media hebben ze al verloren, ze kunnen nu nóg meer risico's nemen."

"Als ze vroeg scoren en er valt een tweede, weet je nooit", ging de oefenmeester van Genk verder. "In de kleedkamer was er al blijdschap na de heenwedstrijd. Ik heb gezegd dat we nog niets hadden, maar het nog moesten afmaken."

Bij Gent zullen ze denken: 'als Genk er vijf bij ons kan scoren, kunnen wij dat bij hen ook' -Ruslan Malinovskyi

Ook Malinovskyi denkt dat men bij Gent verstoppertje speelt. "Natuurlijk spelen ze spelletjes, het is voor de pers dat ze dat zeggen. Volgens mij hebben ze nog steeds het gevoel dat ze kunnen doorgaan. Ze zullen ook wel denken: 'als Genk er vijf bij ons kan scoren, kunnen wij dat toch ook bij hen?' Ik ben zeker dat ze er nog in geloven."