Vanhaezebrouck gelooft er niet in: "Messi, Neymar en Suarez spelen niet bij ons, hé"

Foto: © photonews

AA Gent staat morgenavond voor een schier onmogelijke opdracht. Op bezoek bij Racing Genk moet het een 2-5 nederlaag ophalen om nog door te stoten naar de kwartfinales van de Europa League.

"Als ik reken zoals de directeur van Genk, hebben we twintig procent kans en Racing Genk honderd", opende Vanhaezebrouck met een kwinkslag naar Patrick Janssens. Die zei voor de heenwedstrijd dat beide teams zestig procent kans maakten.

"Je moet weten dat we een heel goeie ploeg hebben als iedereen fit is. Maar dan nog is het heel moeilijk om op Genk te winnen én bijna onbegonnen werk om met 04 te winnen. Bovendien zitten we met geblesseerden, jongens die niet fit zijn en spelers die niet speelgerechtigd zijn."

We hebben bijna geen bank meer, we moeten ons geen illusies maken -Hein Vanhaezebrouck

Hij gelooft er dan ook niet meer in. "We hebben bijna geen bank meer, we moeten ons geen illusies maken. Met vier goals verschil winnen, enkel Barcelona kan dat, en zij hebben nog hulp van derden nodig."

Mijn spelers geloven er nog meer in dan mij -Hein Vanhaezebrouck

"Mijn spelers geloven er nog meer in dan mij, en dat moet ook." Vanhaezebrouck tempert dat geloof wel. "Als je er vol voor gaat en er echt in gelooft, zak je bij een tegengoal helemaal als een pudding in elkaar."

"Wij hebben Messi, Suarez en Neymar niet. Als we de fouten eruit halen, de efficiëntie kunnen opkrikken en een resultaat spelen, zal ik al tevreden zijn." Bekijk hieronder de beste quotes van Hein Vanhaezebrouck. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.