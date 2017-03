Anderlecht al zeker van Europees voetbal, maar wat zegt dat voor de play-offs?

Anderlecht heeft de reguliere competitie gewonnen en daardoor het eerste Europees ticket binnen gehaald. Maar is de reguliere competitie winnen ook een garantie op de titel na de play-offs? We gingen het even na!

Vorig jaar won Club Brugge de titel, nadat ze ook de reguliere competitie hadden gewonnen. Maar dat is niet elk jaar een garantie op succes. Want ook het jaar ervoor was Club Brugge baas na de reguliere competitie, maar eindigden ze tweede en deed AA Gent nog haasje over.

Nog gekker was het in het seizoen 2013-2014. Anderlecht eindigde toen pas derde, op tien punten van Standard. Toch kon het in allerijl nog voorbij de Rouches naar de titel springen. Een teken dat het dus ook voor Gent & co zeker kan dit seizoen, want er zijn al gekke dingen gebeurd.

De twee seizoenen daarvoor hield Anderlecht wél stand, maar in 2010-2011 gingen ze zelf ook een keertje ten onder. Ze werden pas derde en zagen Genk profiteren. Het eerste jaar met play-offs hield Anderlecht ook stand. Drie keer liep het dus fout voor de winnaar van de reguliere competitie, vier keer niet.