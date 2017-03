Antwerp onder succescoach De Decker: "Hongerig, dat is hun gemeenschappelijk kenmerk"

Royal Antwerp FC promoveert eindelijk terug naar eerste klasse, er zullen ongetwijfeld ook interessante namen te bewonderen zijn op de Bosuil. Trainer Wim De Decker kijkt al uit naar Tuur Dierckx.

De jonge aanvaller is onder De Decker echt uit zijn schulp gekropen. "Vóór dit seizoen had Tuur nog nooit vijf matchen na elkaar gespeeld. Ik moest hem wat tijd geven. Maar Dierckx was hongerig, net als de andere spelers in mijn ploeg, dat is hun gemeenschappelijk kenmerk", aldus de coach in Sport/Voetbalmagazine.

Het verrassingseffect

"Tuur is een heel aanvallend ingestelde jongen met snelheid en een actie in zijn voeten. Eerst ging hij enkel buitenom, nu snijdt hij ook naar binnen. Dat maakt hem verrassend. Als Tuur de centrale as opzoekt, verwacht ik van mijn linkerflankspeler dat hij ook naar binnen komt. De backs die Dierckx en Dequevy schaduwen, moeten zich de hele tijd afvragen: volgen of niet?" Dierckx maakte in de beslissende wedstrijd op Roeselare (1-2) ook een o zo belangrijk doelpunt voor de promotie van Antwerp, de nieuwe aanpak werkt klaarblijkelijk wel.