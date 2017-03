"Je moet geen grote analist zijn om te zien dat dit Anderlecht veel kwaliteiten heeft"

Foto: © photonews

Anderlecht heeft een goeie uitgangspositie vanavond tegen APOEL, maar het blijft toch opletten. Eén vroege goal van de Cyprioten kan heel het verhaal omkeren. En trainer Thomas Christiansen heeft een plannetje klaar.

APOEL heeft zeker de handdoek nog niet gesmeten. “Het wordt niet makkelijk om de situatie hier nog om te draaien, maar we willen eerherstel”, liet de Spaanse Deen noteren. "De 0-1 nederlaag uit de heenwedstrijd maakt het allemaal heel moeilijk."

"Maar we gaan ons vol geven en proberen ons alsnog te kwalificeren. Om dat te realiseren zullen we alleszins meer kansen moeten creëren dan in Nicosia. En de kansen die we krijgen, moeten erin", klinkt het.

Eerherstel

Al heeft hij wel veel respect voor de tegenstander. "Je moet geen grote analist zijn om te zien dat dit Anderlecht veel kwaliteit heef. Het team heeft veel ervaring en telt enkele jonge spelers met een enorm potentieel. Maar ik herhaal dat we spelen om te winnen. Er is nog niets verloren. We zullen dominant moeten spelen en iets meer druk moeten zetten dan vorige week."