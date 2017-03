AS Monaco: de indrukwekkende cijfers, thuis altijd scorend behalve tegen... Anderlecht

AS Monaco is zich weer op de Europese voetbalkaart aan het zetten. De Monegasken klopten gisteren Manchester City en voeren in de eigen competitie de ranking aan voor die andere financiële grootmacht, PSG. En het zwaartepunt van de ploeg ligt overduidelijk in de aanval.

Het doet allemaal terugdenken aan de tijd toen jonge snaken als David Trezeguet en Thierry Henry vanuit het niets opdoken om Europa te verbazen. Toenertijd scoorde men met de ogen dicht en die periode lijkt terug aangebroken. De cijfers zijn dan ook ronduit ongelooflijk.

126 goals gemaakt dit seizoen, tweede beste van Europa

Monaco heeft over alle competities gezien reeds 126 goals gemaakt. Dat zijn er drie minder als de nummer 1... Barcelona. En daar hebben ze het superdrietal Messi-Suarez-Neymar rondlopen. Maar bij Monaco lopen er vijf rond die al meer dan tien goals gemaakt hebben.

Defensieve middenvelder Fabinho: 10 goals, 5 assists...

Falcao is natuurlijk hun superster met 24 potten, maar Kylian Mbappé - het nieuwste supertalent - volgt met 17 goals. Valère Germain, de andere centrumspits, heeft er al 13 en linkeraanvaller Thomas Lemar 11. Zelfs defensieve middenvelder Fabinho heeft er al 10 achter zijn naam staan.

Enkel Anderlecht kon hen op nul houden

Thuis zijn de Monegasken zo goed als onverslaanbaar. Hun laatste wedstrijd dat ze niet scoorden? 36 wedstrijden geleden tegen... Anderlecht (0-2). Linksback Benjamin Mendy is zelfs goed voor reeds 10 assists, net als Lemar, Mbappé en Bernardo Silva. Kortom, het gevaar komt van alle kanten.