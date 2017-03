Bongonda en Besiktas al bij de laatste acht van Europa League

Foto: © photonews

Niet alleen de duels van de Belgische ploegen in de Europa League volgen we voor jullie op de voet, ook die van de andere ploegen in de tweede Europese beker - met oog ook op de loting van morgen.

Acht ploegen gaan in de trommels op vrijdagmiddag, met daarbij naast Genk ook alvast Besiktas en Celta de Vigo. De Turken wonnen in eigen huis overtuigend tegen Olympiakos Pireaus. Het werd uiteindelijk 4-1.

Ook Celta de Vigo is er bij in de kwartfinales. Mallo en Aspas zorgden voor de doelpunten bij Krasnodar, waardoor Theo Bongonda zich wist te plaatsen voor de volgende ronde. De Belg bleef wel de hele wedstrijd op de bank zitten.

