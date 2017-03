De Luminus Arena is verre van Camp Nou: Gent kan geen mirakel bewerkstelligen, Genk mag dromen van absolute topaffiche

Foto: © photonews

KRC Genk heeft zich zonder enige moeite geplaatst voor de laatste acht van de Europa League. In een zoutloze pot voetbal opende Timothy Castagne al vroeg de score. De gelijkmaker van youngster Louis Verstraete kwam te laat om nog spanning in de partij te krijgen.

Gaf iemand überhaupt nog een cent voor een Barcelonees mirakel in de Luminus Arena? Hein Vanhaezebrouck dommelde toch even in toen hij nog eens naar de 2-5-achterstand uit de heenmatch keek. Gent startte met een klassieke 4-4-2 met op de linksachter niet de geblesseerde Nana Asare, wel de amper achttienjarige Thibault De Smet die zijn Europees debuut vierde.

Hoop ontnomen

Albert Stuivenberg stuurde dezelfde elf namen als zondag in Westerlo tussen de lijnen om het Gentse sprankeltje hoop te ontnemen. Halverwege de eerste periode volgde de eerste aanzet daartoe. Jean-Paul Boëtius, de meest bedrijvige Genkenaar in de beginminuten, speelde Timothy Castagne vrij, die uit een schuine hoek raak trof. De bezoekers moesten nu al vijf keer scoren.

De reactie bleef niet lang uit. Samuel Kalu zette een knappe actie op over rechts. Kalifa Coulibay kopte listig rakelings naast de verkeerde kant van de paal. Meer viel er in de mijnstad voor de pauze niet te beleven.

Slaapverwekkende vertoning

Wie voor de rust al moeite had om zich wakker te houden, dommelde in het eerste kwart na de koffie helemaal in. Op het uur vond Boëtius nog eens de ruimte in de rug van De Smet, maar zoals wel vaker bij de Nederlandse winger kende zijn actie weinig vervolg.

In het laatste kwart kregen we toch nog wat schwung in de partij. Leandro Trossard vond het hoofd van collega-jeugdproduct Siebe Schrijvers. Die kopte recht in de handen van Lovre Kalinic. Boëtius trof nog met een vreemde deviatie de paal, maar het slotakkoord was voor Louis Verstraete. De invaller schoof de 1-1 beheerst in doel.

Genk dus zonder moeite naar de kwartfinales. Gent kan zich nu klaarstomen voor de PO1-start tegen Club Brugge binnen een dikke twee weken.