2-5 uit heenmatch kan Lyon-killers niet tegenhouden: met de helikopter naar Genk

Veel geloof zit er niet meer in bij de Gent-fans, maar je weet maar nooit. Vorig seizoen kregen ze ook niet veel kans in Lyon en daar werd een half mirakel bewerkstelligd. En de mannen die daar toen een skybox huurden, hebben nu een nieuwe stunt in petto.

Origineel was het een tegenidee om per helikopter naar de mijnstad te trekken nadat de Genk-fans met het vliegtuig wilden komen. Maar dat laatste viel in het water, maar de mannen die zichzelf 'Lyon-killers' noemen, zetten door. De helikopter steeg omstreeks 15u op en zal landen net naast de Luminus Arena.

Vier leden van de supportersgroep mochten plaatsnemen. Kostprijs van de heen- en terugvlucht: 2.000 euro.