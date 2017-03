Lierse-fans woedend over vertrek Van Meir: "Totaal respectloos, genekt door het systeem en een zoveelste overhaaste beslissing van Maged Samy"

Het ontslag van Eric Van Meir bij Lierse SK was woensdag officieel een feit. En zo moest het clubicoon niet voor het eerst vertrekken bij de Pallieters. Wat vinden de de Lierse-fans ervan dat de oefenmeester alweer moet kaan: onrespectvol of een logische beslissing?

"Dit is totaal respectloos", klinkt het scherp bij Gunter Paepen van SC Remember Lierse. "Ten eerste omdat het al voor de zoveelste keer is, en ten tweede omdat hij zoveel voor de club deed. Hij vormde een ploeg die niet kon verdedigen om tot een solide elftal. Alleen kende hij de pech dat het tegenviel op twee cruciale momenten."

Als je in de belangrijkste fase van het seizoen een sleutelspeler laat gaan, dan moet je incalculeren dat dit kan gebeuren

"Dit is een heel spijtige zaak, voor mij mocht Van Meir absoluut doorgaan", pikt Erik Clemens van SC Lisp 1 in. "Maar men kan nu eenmaal geen ploeg ontslaan, hoe spijtig deze beslissing ook is. Van Meir werkte twee jaar lang prima met deze groep en behaalde er ook de meeste punten mee, maar door het huidige systeem koop je daar niets mee."

Bestuur met boter op het hoofd

"Voor 95 procent legde hij een mooi parcours af. Dan zie ik niet in wie de spelers die er nu rondlopen beter kan inschatten", besluit Paepen. "Voorzitter Maged Samy nam in het verleden nog overhaaste beslissingen. Als je in de belangrijkste fase van het seizoen een sleutelspeler (Ayub Masika, red.) laat gaan, dan moet je incalculeren dat dit kan gebeuren. Nu krijgt de man die de club op een haar na kampioen liet spelen de rekening gepresenteerd."