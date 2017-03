Wintertransfers van Waasland-Beveren waren geen succes, maar het kan nog komen

Foto: © photonews

Waasland-Beveren kocht in januari een paar nieuwe spelers, maar ze hebben er nog niet al te veel plezier aan beleefd. Geen reden om zich zorgen te maken, vindt voorzitter Dirk Huyck.

Floriano Vanzo is één van die spelers. "Op alle posities is het nodige scoutingswerk verricht, al geloof ik enorm in onze kern. Ik geloof in Vanzo. Ik geloof in een aantal spelers die we nog niet gezien hebben maar het niveau echt aankunnen," aldus voorzitter Huyck in Het Laatste Nieuws.

En een andere was Leandro Rodriguez, een spits die net voor het sluiten van de transferperiode overkwam van Everton. "Hij was geen paniektransfer. Die jongen kostte ons niets en is misschien het begin van een toekomstige naaste samenwerking met een topclub. Jammer dat hij niet fit is, want hij heeft kwaliteiten. Ik hoop hem te kunnen zien in play-off II, ook al is hij geen eigendom van ons."