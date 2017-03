Nieuwe speler moeit zich voor uitzendrechten Jupiler Pro League: eerste klasse straks op andere zender?

Er wordt de komende maanden verder onderhandeld over het tv-contract in de Jupiler Pro League. Daar zien ze mogelijkheden, want enkele nieuwe spelers hebben zich op de markt gesmeten.

De voorbije jaren waren het Telenet, Proximus en VOO die de rechten konden bekomen, maar nu krijgen ze concurrentie. Eleven Sports heeft zich ook in de strijd gesmeten voor de exclusieve uitzendrechten. De groep met een krachtige financiële basis in Engeland zou de wedstrijden zelf willen verslaan en daarna aanbieden aan de voorgenoemde zenders.

De drie willen zelf ook nog altijd wel een bod doen, maar ook Orange heeft zich bij de geïnteresseerden gevoegd. MP&Silva, het bedrijf dat ingeschakeld is om de rechten door te verkopen, wil zo'n 80 miljoen euro per seizoen.