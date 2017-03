Zulte Waregem-coach Dury is duidelijk: "Als hij naar en topploeg gaat, moet hij naar Anderlecht gaan"

Francky Dury wil zaterdagavond Zulte Waregem naar bekerwinst loodsen. De succestrainer van Essevee staat in de finale oog in oog met een andere kanjer onder de Belgische trainers.

Ook Yves Vanderhaeghe bouwde in korte tijd een mooi palmares uit en bracht KV Oostende twee jaar na elkaar naar play-off 1. "Hij is nog jong. Als hij naar en topploeg gaat, moet hij naar Anderlecht gaan", vindt Dury in Het Nieuwsblad. "Yves kan dat. Men zegt dat hij dan moet leren omgaan met sterren. Maar zijn die dan zo anders?"

Vanderhaeghe bekijkt rustig wat op hem afkomt. En wie weet ziet de toekomst er wel helemaal anders uit. "Of ik meteen teken als Marc Coucke een contract voor tien jaar voorlegt? Ja! Omdat de club vooruit wil en dat al heeft bewezen met de infrastructuur."