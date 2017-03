Gent of Genk? Als je favoriete club scoort, dan kan je cashen!

Foto: © photonews

Deze week is weer feestdag in de Europa League. Gent en Genk nemen het tegen elkaar op. Een Belgisch duel in het buitenland dus, maar het kan je wel een unieke bonus opleveren!

Op donderdag nemen Racing Genk en KAA Gent het opnieuw tegen elkaar op in de Europa League. Daarom kun jij nog een keer profiteren van deze prachtige promotie en juichen voor elke goal die jouw team scoort: Wed voor €20 op je favoriete ploeg en ontvang een €5 free bet voor elke goal die zij scoren!



Met een 2-5 uitslag in het voordeel van Genk, kregen spelers die vorige week op Genk hadden ingezet maar liefst €25 aan free bets. Spelers die hadden ingezet op Gent kregen ook een mooie beloning met €10 aan free bets.

Hoe werkt het?

Om aanspraak te maken op deze aanbieding dien je als volgt te werk te gaan: