Geniaal: Gentse 'tolk' brengt opstelling in het plat Gents: "numéro 19, Brecht Dejoagere!"

Bij wedstrijden in de Europa League en de Champions League is het gebruikelijk dat de bezoekende supporters voor de wedstrijd aangesproken worden in hun taal. Zo ook in Genk-Gent...

Het werd een leuk schouwspel, de Gentse perssyndicus die de fans nog eens diets maakte dat "racisme gien ploats heeft in't voetbal." Toen de ploegopstelling kwam, werd het nog beter. "Numéro 19, Brecht Dejoagere" en "numéro 33, Louis Verstroate", bekten het mooist.

Bekijk en beluister hieronder de ode aan het Gentse dialect in de Luminus Arena. Wat als men nu Anderlecht loot? Krijgen we dan écht Brussels in het Genkse. We kijken er alvast naar uit. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.