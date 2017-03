Vanhaezebrouck zag zijn Gent stranden in de 1/8e finales: "Vier keer scoren was een utopie"

Foto: © photonews

AA Gent kon donderdag niet voor een mirakel zorgen in de Luminus Arena. De Buffalo's moesten na de 2-5-nederlaag uit de heenmatch een stunt realiseren, maar die zat er nooit in.

"We wilden hier een resultaat neerzetten, maar vier goals maken was een utopie", vertelde Hein Vanhaezebrouck na het 1-1-gelijkspel. "We kenden een zware voorbereiding deze week met het oog op play-off 1."

Genk won thuis alles in Europa en speelde onlangs nog Club Brugge in de vernieling - Hein Vanhaezebrouck

"Genk is een ploeg die thuis al alles had gewonnen in Europa. En onlangs nog Club Brugge in de vernieling speelde. Chapeau voor mijn gasten die tegen al dat offensieve geweld overeind zijn gebleven."

En zo eindigt het Europese avontuur van Gent in de achtste finales. "We kenden de omstandigheden nadat we vorige week zwaar in de eigen voet schoten. In Europa mag je zulke fouten niet maken. Toch kunnen we met fierheid terugkijken op het parcours dat we met deze ploeg hebben neergezet."