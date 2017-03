Gaf Hein het op? "We trainden deze week evenveel als we in Spanje deden"

Hein Vanhaezebrouck liet zich deze week niet uit zijn lood slaan door de nakende wedstrijd tegen Racing Genk in de achtste finales van de Europa League. Hij trainde stevig door op oefenstage.

Hij moest dan wel uitwijken naar Nederland in plaats van Spanje, maar het gekende, zware, voorbereidingsschema van andere trainingskampen werd gevolgd. "Als je het vraagt aan Asare, zal hij zeggen dat we evenveel getraind hebben als in Spanje."

Ik stel de sterkst mogelijke ploeg op -Hein Vanhaezebrouck

"Het weer is ook beter, al scheelt het niet veel. Het zijn goeie omstandigheden om te trainen. We hebben vandaag en gisteren heel wat volume gedaan en gaan nu (woensdag, nvdr.) nog eens trainen." Het is geen ideale voorbereiding voor een wedstrijd, maar die lijkt toch al verloren.

"Iedereen een hele dag laten slapen, dat gaan we niet doen. Ze moeten bovendien leren werken met dergelijke belasting", doelde hij op het zware schema in play-off 1. "Maar wees gerust, ik stel de sterkst mogelijke ploeg op."