"Weiler zei me al: behalve tegen de top drie kan Anderlecht met iedereen in de Bundesliga concurreren"

Mag Anderlecht vanavond feesten? Bij paars-wit is het geloof in ieder geval groot. En zelfs meer dan dat: ze geloven in een regelrechte Europese stunt dit seizoen.

Herman Van Holsbeeck droomt alvast. "Stel dat we APOEL uitschakelen en in de kwartfinale de winnaar van Gent-Genk loten, dan maak je toch kans, niet? Echt, het niveau van ons Belgisch voetbal is aan het opschuiven", meldt hij aan Het Belang Van Limburg.

Volgens Van Holsbeeck zijn we zelfs aansluiting aan het vinden bij de top van Europa. "Vroeger keken we allemaal naar Engeland waar de laatste de eerste kon kloppen, maar bij ons heerst er nu ook zo'n beleving. Technisch is het niet zo verfijnd als in Spanje, maar qua intensiteit... Weiler zei me al eens: behalve tegen de top drie kan Anderlecht concurreren met eender welke Bundesligaclub."