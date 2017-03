Is dé sterkte tegelijkertijd pijnpunt van Club Brugge? "We mogen niet voorspelbaar worden"

Club Brugge kan zich hélemaal toeleggen op play-off 1. Blauw-zwart wil zichzelf maar wat graag opvolgen als Belgisch landskampioen. Om in die opzet te slagen moet iedereen zijn beste vorm halen, inclusief Hans Vanaken.

"Net zoals dat ook de voorbije jaren het geval was, zal het kampioenschap tijdens die tien wedstrijden in play-off 1 beslist worden", vertelt Vanaken in een gesprek met Voetbalkrant.com. "De vorm tijdens de play-offs is bepalend.”

“Je probeert als ploeg te pieken naar de play-offs. Het is niet dat we ons tijdens de reguliere competitie gespaard hebben, maar het is wel belangrijk dat je tegen de start van de play-offs nog niet al je pijlen hebt verschoten. Als die tien laatste matchen van het seizoen zich aandienen, moet je er als ploeg écht staan.”

Sterk collectief

Club Brugge is een hecht team, iets wat van doorslaggevend belang kan zijn. “In het huidige voetbal en in het voetbal waar wij voor staan, is het collectief het belangrijkste. Sommigen kunnen met een flits iets forceren, maar onze aanvallers moeten ook hun defensieve werk opknappen. Vroeger moesten aanvallers dat minder doen, maar dat is in het hedendaagse voetbal anders.”

“Kijk maar naar Izquierdo, een jongen die dat heel goed heeft opgepakt. Iedereen ziet hem vooraan graag bezig, maar hij voelt zich niet te goed om de vleugelback van de tegenstander te volgen. Als de andere spelers dan zien dat Izquierdo mee komt verdedigen, geeft dat voldoening en trekken ze zich daar aan op.”

In vergelijking met vorig jaar, staat er bij Club Brugge grotendeels dezelfde ploeg tussen de lijnen. Dat zou een voordeel kunnen zijn tijdens de play-offs. “Van de kampioenenploeg van vorig jaar is enkel Thomas Meunier vertrokken”, beseft ook Vanaken.

“Meunier is de enige basisspeler die hier vandaag niet meer is, maar met de komst van Ricardo (van Rhijn, nvdr.) en Helibelton (Palacios, nvdr.) heeft de club het vertrek van Thomas goed opgevangen. Bovendien kunnen ook Dion (Cools, nvdr.) en Ruud (Vormer, nvdr.) op de rechtsachter spelen. Keuze genoeg dus.”

“Dat zie je ook op andere posities. Als iemand even een mindere periode heeft, staat er altijd wel iemand anders klaar die hem kan vervangen. We hebben een sterke kern. Een kern die sinds vorig jaar nog sterker en nog hechter is geworden.”

Niet voorspelbaar worden

De medaille van het succes heeft natuurlijk ook een keerzijde… “Dat dit grotendeels dezelfde ploeg is als vorig seizoen, brengt wel met zich mee dat tegenstanders zich meer op ons spel beginnen in te stellen. Daar ligt dan weer de uitdaging om als ploeg niet te voorspelbaar te worden”, merkt Vanaken op.

“De coach is daar hard mee bezig. Hij zoekt naar oplossingen om op verschillende manieren te kunnen spelen. Als onze tegenstander rekening moet houden met enkele verschillende speelstijlen, dan is het vanzelfsprekend moeilijker om de match tegen ons voor te bereiden.”

“Het zit wel goed, hoor”, gaat de middenvelder verder. “Onze coach is lang genoeg bezig met het bestuderen en ontleden van iedere ploeg die we tegenkomen. Iedere keer opnieuw zoekt hij naar de beste oplossing(en) om een tegenstander te bekampen en in te spelen op de zwaktes van de ploeg in kwestie.”